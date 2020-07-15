Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 15 июля 2020: диагноз подтвердился у 59 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По данным на 15 июля в Тульской области зарегистрировано 59 новых случаев заболевания COVID-19.
Инфекцию подцепили жители Тулы, Донского, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
В общем количестве, число заболевших в регионе за все время эпидемии коронавируса достигло 7 688 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU