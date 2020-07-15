2020-07-14T16:33:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 июля 2020: число выздоровевших увеличилось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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На сегодняшний день стали известны новые подробности о коронавирусной ситуации в регионе. Так, на 15 июля, по данным оперативного штаба стало видно, что количество выздоровевших от «ковида» людей увеличилось, а заболевших — пошло на небольшой спад.

За минувшие сутки стало известно, что в регионе было зафиксирован ещё 61 случай заболевания корорнавирусом. Инфекцию подхватили жители Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов.

Есть и хорошие новости. За прошедшие сутки было выписано 48 жителей региона, которые смогли победить коронавирус. О выздоровлении стало известно после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Помимо этого, стало известно еще и о смертельных случаях с подтверждённым диагнозом COVID-19. От пневмонии скончались пятеро жителей Тулы и Белева в возрасте от 48 до 84 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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