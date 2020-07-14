В Тульской области задержали членов экстремистской организации, не признающих РФ

В Тульской области полицейские задержали членов запрещенной незарегистрированной общественной организации «Союз Славянских Сил Руси», действовавшей на территории региона.

Фото: УМВД России по Тульской области

Трое человек открыли филиал объединения и привлекали в организацию новых участников. Идеология «Союза Славянских Сил Руси» заключалась в отрицании распада СССР как государства, непризнании РФ, её законодательства и органов власти.

Фото: УМВД России по Тульской области

Между тем объединение было признано экстремистской организацией еще в июле 2019 года. Тогда же была запрещена ее деятельность на территории Российской Федерации.

Фото: УМВД России по Тульской области

Собранные полицейскими материалы легли в основу уголовного дела. Оно возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации".