В Тульской области в красную зону рейтинга УК попали 39 организаций

В Тульской области представлен новый рейтинг УК. В него вошли 183 организации. По традиции рейтинг поделен на 3 зоны: в зеленой (отличники рейтинга) - 47 УК, в желтой - 97, в красной (аутсайдеры) - 39 УК.

Отличие этой редакции - оценка деятельности управляющих организаций в период действия режима повышенной готовности. Компании оценивали по 14 критериям, 5 из них названы ключевыми.

Они касались:

- качества рассмотрения обращений в системе ЕДС ГЖИ;

- нарушений при дезинфекции;

- качества выполнения работ по предписаниям Роспотребнадзора;

- информационного взаимодействия УК с ГЖИ Тульской области;

- количества подтвержденных сообщений о ненадлежащем исполнении обязанностей по дезинфекции подъездов.

- Красная группа несколько увеличилась. Ряд компаний характеризуются устойчивым хозяйственно-финансовым положением. Но из-за критериев, которые учитывались в период действия режима повышенной готовности, они оказались в конце рейтинга. Во втором квартале они менее качественно выполняли мероприятия в части борьбы с коронавирусом и недостаточно взаимодействовали с ГЖИ по обмену информации, - прокомментировал начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко.

Глава инспекции также отметил, что если бы рейтинг рассчитывался только по старым критериям, то возможно некоторые организации не оказались сегодня в красной зоне.