Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 14 июля 2020 года составило 5 человек

За все время в Тульской области скончались 161 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 5 случаев.

Скончались жители Тулы и Белева района в возрасте 48 до 84 лет. Причина смерти — пневмония. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

Вместе с тем стало известно о 61 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Еще 42 человека выздоровели от COVID-19.