Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 14 июля 2020: диагноз подтвердился у 61 человека
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 июля 2020 года
Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 14 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 61 человека.
Заболели жители Тулы, Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 7 629 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU