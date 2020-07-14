В Туле арендаторы ТЦ продают свой бизнес

В Туле арендаторы ТЦ начали распродавать свой бизнес. Сайт бесплатных объявлений пестрит такими предложениями.

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Предприниматели готовы попрощаться с точками общепита, небольшими магазинами. Многие предлагают к покупке не только идею бизнеса, но и мебель, оборудование, а также сам товар. Цены варьируются от 450 тысяч рублей до 3,5 млн рублей.

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ТЦ открылись неделю назад после трехмесячного простоя. За это время арендаторы понесли серьезные денежные убытки.

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Несмотря на перерыв в продажах, обязанности платить за аренду с них никто не снимал. Это стало поводом для пикета. Позже стало известно, что предприниматели смогут рассчитывать на льготы по арендным платежам.

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Отметим, что с 13 июля разрешена работа кафе и ресторанов при соблюдении требований Роспотребнадзора. Однако работа зон фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах по-прежнему остается под запретом.