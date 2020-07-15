2020-07-14T09:37:41+03:00
Общество

УК «Жилхоз» - порядок и четкость во всем

Сегодня собственники жилых помещений сами определяют судьбу дома, в котором живут, а это – ответственная задача
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Двор дома №49/24 по ул. Октябрьская – чисто, комфортно и уютно!Двор дома №49/24 по ул. Октябрьская – чисто, комфортно и уютно!Фото: Алексей ФОКИН
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Ее решение кроется в правильном выборе управляющей компании, которая поможет жильцам выполнить обязанности по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома.

Жители, чьи дома находятся под управлением УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы, с выбором управляющей организации не ошиблись. Компания стабильно входит в число образцовых.

Дом на ул. Октябрьская, №49/24 находится под управлением УК «Жилхоз» с 2016 года. Фото: Алексей ФОКИН

Дом на ул. Октябрьская, №49/24 находится под управлением УК «Жилхоз» с 2016 года.Фото: Алексей ФОКИН

Профессиональная и ответственная работа коллектива в прошлом году принесла компании важную награду: УК «Жилхоз» стала лауреатом народной премии «Тульский бренд». Как складывается работа в этом году? Получается ли выполнить все поставленные задачи, несмотря на непростую ситуацию? Как идет подготовка к отопительному сезону? Об этом мы беседуем с генеральным директором УК «Жилхоз» Геннадием Ковальковым.

В этот раз наша встреча прошла в Заречье, во дворе дома №49 по ул. Октябрьской. Это пятиэтажный дом 1959 года постройки! Находится в управлении УК «Жилхоз» с 2016-го. Уютный, обустроенный, чистый двор, современная детская площадка, глаз радуется…

- По каждому дому мы ведем индивидуальную планомерную работу, оперативно решаем все вопросы, волнующие жителей, - говорит Геннадий Александрович. – Такой подход дает результат: компания стабильно занимает достойные позиции в «зеленом секторе» рейтинга управляющих организаций. В этом дворе, как и в любом другом, который находится в зоне нашей ответственности, находиться приятно!

- Геннадий Александрович, конкуренция в сфере ЖКХ серьезная. Как справляетесь? -

Главные ключи – опыт и ответственный подход к работе. Костяк нашего коллектива сложился еще в 90-е годы, предприятие основано на базе ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы, которое осуществляло техобслуживание МКД с 1977 года. Мы дорожим репутацией, делаем все, чтобы потребители жилищно-коммунальных услуг не имели оснований для нареканий. Понимаем свою высокую степень ответственности перед жителями, которые доверили нам самое ценное – управление своим домом. В ежедневном режиме стараемся сделать жизнь людей комфортнее и уютнее. Справляться с конкуренцией помогает инновационный подход к работе, современная ремонтно-техническая база, стремление постоянно расти.

Технический и кадровый потенциал компании позволяет самостоятельно выполнять функции подрядчика при осуществлении общестроительных, инженерных, электромонтажных, специализированных строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ.

Дом №12 на ул. Братьев Жабровых обслуживает УК «Жилхоз» Советсткого района г. Тулы. Фото: Алексей ФОКИН

Дом №12 на ул. Братьев Жабровых обслуживает УК «Жилхоз» Советсткого района г. Тулы.Фото: Алексей ФОКИН

- Как ситуация с коронавирусом повлияла на работу компании?

- Негативные моменты, конечно, возникли. К примеру, сбор за содержание жилья уменьшился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, несмотря на это, мы продолжаем стабильно работать - проводим ремонт кровли, облагораживаем подъезды, ставим пластиковые окна. Проводим дезинфекцию мест общего пользования в домах: 2 раза в день обрабатываем лифты, кнопки вызова, почтовые ящики и перила в подъездах. Для сотрудников закупили в достаточном количестве средства защиты – маски, перчатки, дезинфекторы для рук.

- Пора подготовки к грядущему отопительному сезону уже наступила?

- Конечно, мы всегда начинаем эту процедуру сразу после окончания предыдущего «зимнего периода». Перечень работ широкий: ремонт сетей, наладка оборудования, испытание систем теплоснабжения, проверка приборов и, наконец, получение паспорта готовности. На сегодня мы идем с опережением графика: более половины наших домов абсолютно готовы к пуску тепла, а к сентябрю, я думаю, достигнем 100% готовность к началу отопительного сезона.

Современная спортивная площадка во дворе дома №16 на Красноармейском проспекте. Фото: Алексей ФОКИН

Современная спортивная площадка во дворе дома №16 на Красноармейском проспекте.Фото: Алексей ФОКИН

- В январе, до пандемии, вы говорили, что главная задача на 2020 год – прирастать по количеству и качеству…

- Так и есть, решать эти задачи у нас получается. Потенциал компании далеко не исчерпан. Сегодня в зоне нашей ответственности 65 домов в разных районах Тулы. Наша цель – быть полезным еще большему числу жителей города. Мы продолжим работать во взаимодействии с органами местного самоуправления, с общественными организациями, будем и далее находиться в постоянном контакте с жителями, непрерывно мониторить состояние управляемого жилого фонда, своевременно устранять проблемы во избежание негативных последствий и аварий. По-другому в нашем деле нельзя: клиенты должны быть уверены в нашей работе.

ООО УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы

Тула, ул. Гоголевская, 53а,

тел.: (4872) 56-51-12, 56-47-33.

gilhoz.tula@gmail.com

uk-gilhoz.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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