В Тульской области начинают закрываться коронавирусные госпитали

В Тульской области начинают закрываться инфекционные госпитали, в которые госпитализировали пациентов с коронавирусом. Это обусловлено тенденцией к снижению роста заболеваемости.

Одним из первых завершил работу инфекционный госпиталь на базе Тульской областной клинической больницы. В ознаменование этого события медики провели акцию и отпустили в небо десятки белых шаров, а также один в виде злосчастного вируса. Так они символически попрощались с COVID-19.

- На территории Тульской областной клинической больницы помощь пациентам с COVID-19 оказывалась в двух стационарах: инфекционный госпиталь №1 на 100 коек, открытый 23 марта, и инфекционный госпиталь №2 на 583 койки в отдельном 9-этажном здании, развернутый 28 апреля, - сообщили "КП-Тула" в региональном минздраве. - В связи с уменьшением количества госпитализаций и необходимостью возобновления плановой медицинской помощи принято решение о закрытии инфекционного госпиталя №2. Он прекратил прием пациентов, а проходившие в нем лечение жители выписаны или направлены на долечивание в другие госпитали, в том числе — в инфекционный госпиталь №1 Тульской областной клинической больницы. Сейчас в нем находятся 100 пациентов.

Постепенно начнут работать в штатном режиме и другие инфекционном госпитали Тульской области.

С 10 июля закрыт для приема пациентов инфекционный стационар на 120 коек, который работал на базе Тульской областной клинической больницы №2 им. Л.Н. Толстого.

К 1 августа планируется свернуть работу госпиталя в манеже стадиона «Арсенал» на 208 коек и вывести из работы с COVID-19 40 коек инфекционного отделения в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина.

Поэтапное возвращение медучреждений к обычному режиму работы продолжат в зависимости от эпидобстановки.

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