14 июля многие туляки останутся обесточенными

Завтра, 14 июля, в Туле снова будут проводить плановые работы на объектах электроснабжения. Из-за чего в Туле многие дома останутся временно без электричества. Об этом сообщают ТГЭС.

В связи с этим 14 июля с 9.00 до 17.00 без тока останутся следующие адреса:

ул. Плеханова, 48-а, 56; ул. Марата, 24, 24-а; ул. Кирова, 19, 19-а

ул. Овражная, 3; ул. Рязанская, 28-б

ул. Токарева, 38-46 (чётн.); ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272; ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а; ул. Коляева, 1-11 (нечётн.); ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.)

пр-т Ленина, 90; ул. Смидович, 3

ул. Хворостухина, 7; ул. Бондаренко, 19, 23

п. Михалково: ул. Тверская, 8, 43, 47, 45, 60, 39, 49, 51, 12-18 (чётн.), 7, 9, 11, 15, 17, 3, 21, 25, 35, 37, 33, 41; ул. Михалковская, 64, 68, 2, 26; 2-й Михалковский пр-зд, 6, 8; 3-й Михалковский пр-зд, 2, 6, 7, 8, 9; 1-й Михалковский пр-зд, 16, 18; 12 шт. ж/д Западнее п. Михалково; ул. Российская, 2-12 (чётн.), 1, 3, 7; Воронежская, 3, 10, 2, 4, 11, 12; ул. Михалковская, 46-54 (чётн.), 2, 27, 6-а, 2-а, 2-д, 6, 16, 1, 37, 33, 9, 71, 2-б, 31, 18, 26, 36, 30, 34, 37; ул. Косогорская, 20-46 (чётн.), 17, 46-а, 77, 53, 8-а, 51-а, 14-а, 71, 53-а, 57-а, 57-б, 53-63 (нечётн.); ул. Волжская, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 18, 21-а, 25; ул. Невская, 21, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 27, 29; ул. Самарская, 15, 18, 21, 7, 19, 23, 3, 24, 23-а, 25, 19, 34; ул. Саратовская, 7, 6, 11, 4, 10; ул. Балтийская; ул. Окская, 2, 21-а, 21, 3; ул. Донская, 3, 5, 4, 8, 13; ул. Смоленская, 13, 6, 9, 12, 8, 11, 7; пер. Колхозный; ул. Колхозная; 4-й и 5-й Михалковские пр-ды

ул. Болдина, 104, 118, 114, 112, 108, 106-а, 110, 110-а, 113-141 (нечётн.); ул. Оружейная, 30-а, 28-а, 24; ул. 9 Мая, 20, 20 к. 2, 24; ул. Белкина, 27-а; пер. Танковый, 15-24

ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38; ул. Р. Люксембург, 8-б, 9; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4; ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 35, 32, 34, 36; пер. Водный, 19

пер. Водный, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а, 28-б; ул. Болотникова, 16-20 (чётн.0, 11-15 (нечётн.); ул. Р. Люксембург, 5, 7

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2; Хомяковский пр-зд

ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Сортировочная, 1-10, 10-а, 7-а; ул. Кутузова, 1183-209 (нечётн.), 150; ул. Разливочная, 1-13; ул. Бункерная, 7; Епифанское ш., 2

п. Угольный: ул. Кирпичная, 39-б, 39-а, 40, 42, 43, 38