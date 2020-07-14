Коронавирус в Тульской области, последние новости на 14 июля 2020: число заболевших уменьшается

Сегодня, 14 июля, стала известна ситуация по распространению коронавируса на территории Тульской области. Опираясь на данные предыдущего дня, можно сделать вывод, что на данный момент число заболевших людей не хочет уступать позиции в пользу выздоровевших.

Так, за минувшие сутки стало известно, что ещё 68 жителей Тульской области заболели коронавирусом. Инфекцию подхватили жители Тулы, Донского, Алексинского, Дубенского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов.

Также, за минувшие сутки еще 34 жителя региона смогли побороть «ковида» и были выписаны из медучреждений. Так, пациентов «отпустили на волю» после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Однако, есть и не совсем радостные новости. Еще трое жителей региона так и не смогли справиться с «ковидом» и умерли от пневмонии. Они были из Тулы и Богородицкого района в возрасте 65, 72 и 84 лет.