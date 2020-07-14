2020-07-13T16:43:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 14 июля 2020: число заболевших уменьшается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 14 июля, стала известна ситуация по распространению коронавируса на территории Тульской области. Опираясь на данные предыдущего дня, можно сделать вывод, что на данный момент число заболевших людей не хочет уступать позиции в пользу выздоровевших.

Так, за минувшие сутки стало известно, что ещё 68 жителей Тульской области заболели коронавирусом. Инфекцию подхватили жители Тулы, Донского, Алексинского, Дубенского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов.

Также, за минувшие сутки еще 34 жителя региона смогли побороть «ковида» и были выписаны из медучреждений. Так, пациентов «отпустили на волю» после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Однако, есть и не совсем радостные новости. Еще трое жителей региона так и не смогли справиться с «ковидом» и умерли от пневмонии. Они были из Тулы и Богородицкого района в возрасте 65, 72 и 84 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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