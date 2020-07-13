В Тульской области разрешили работу кафе и ресторанов

В Тульской области возобновляется работа кафе и ресторанов. Соответствующие изменения в Указ № 41 внес глава региона Алексей Дюмин.

В точках общепита нельзя будет предоставлять кальяны для курения, а также проводить массовые или развлекательные мероприятия.

Прежде чем начать работать кафе и рестораны будут обязаны обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций.

Под запретом останется работа зон фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах.

Ранее туляки могли посещать только открытые веранды кафе и ресторанов.