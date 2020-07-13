2020-07-13T12:15:48+03:00
Звезды

В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей"

Открытие состоялось 11 июля в 17:00
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей"В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей"Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

11 июля в Туле состоялось открытие нового «Кустарного антимузея». Само открытие прошло в 17:00 в дистанционном режиме. В ходе программы открытия зрителям представили необычные видео-проекты, а также ряд прямых трансляций.

Здание расположилось на территории ремесленного двора «Добродей». Внутри же музея мы видим улицу Кустарная, которая служит дизайнерской концепцией данного музея.

В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей"Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Здесь представлены те ремесленные инструменты, которыми пользовались в работе туляки в 19-20 веках. Главной «изюминкой» данного музея служит то, что каждый экспонат можно потрогать, покрутить, повертеть, а с некоторыми из них можно еще и поработать в ходе мастер-класса.

В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей"Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Так, каждый посетитель сможет перемолоть зерна в муку, научится ткать на прялке, а также попробовать себя в кузнечном деле. Отметим, что мастер-классы будут ориентированы как для детей, так и для взрослых по различным видам ремесел.

В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей"Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Также, внутри антимузея расположилась и food-зона, где посетителей будут угощать горячим чаем из самовара и другими тульскими лакомствами.

В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей"Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На входе каждого туляка и гостя города встретит кованная карта региона с распределенными по районам ремёслами, которые издревле развивались на территории всей Тульской области. Отметим, что каждый район славился своим определенным делом.

В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей"Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Пока что "Кустарный антимузей" работает в дистанционном режиме. Планируется, что двери его откроются уже на этой неделе. О дальнейших изменениях будет известно после объявления и принятия новых поправок в региональный коронавирусный указ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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