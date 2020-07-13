В Туле открылся первый в регионе "Кустарный антимузей"
11 июля в Туле состоялось открытие нового «Кустарного антимузея». Само открытие прошло в 17:00 в дистанционном режиме. В ходе программы открытия зрителям представили необычные видео-проекты, а также ряд прямых трансляций.
Здание расположилось на территории ремесленного двора «Добродей». Внутри же музея мы видим улицу Кустарная, которая служит дизайнерской концепцией данного музея.
Здесь представлены те ремесленные инструменты, которыми пользовались в работе туляки в 19-20 веках. Главной «изюминкой» данного музея служит то, что каждый экспонат можно потрогать, покрутить, повертеть, а с некоторыми из них можно еще и поработать в ходе мастер-класса.
Так, каждый посетитель сможет перемолоть зерна в муку, научится ткать на прялке, а также попробовать себя в кузнечном деле. Отметим, что мастер-классы будут ориентированы как для детей, так и для взрослых по различным видам ремесел.
Также, внутри антимузея расположилась и food-зона, где посетителей будут угощать горячим чаем из самовара и другими тульскими лакомствами.
На входе каждого туляка и гостя города встретит кованная карта региона с распределенными по районам ремёслами, которые издревле развивались на территории всей Тульской области. Отметим, что каждый район славился своим определенным делом.
Пока что "Кустарный антимузей" работает в дистанционном режиме. Планируется, что двери его откроются уже на этой неделе. О дальнейших изменениях будет известно после объявления и принятия новых поправок в региональный коронавирусный указ.
ИСТОЧНИК KP.RU