Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 13 июля 2020 года составило 3 человека

За все время в Тульской области скончались 156 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 3 случая.

Скончались жители Тулы и Богородицкого района в возрасте 65, 72 и 84 лет. Причина смерти - пневмония.

Вместе с тем стало известно о 68 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 34 человека выздоровели от COVID-19.