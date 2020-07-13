2020-07-13T11:27:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 13 июля 2020: диагноз подтвердился у 68 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 июля 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 13 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 68 человек.

Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковского, Алексинского, Щекинского, Дубенского, Ефремовского, Киреевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 7 568 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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