Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 13 июля 2020: диагноз подтвердился у 68 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 13 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 68 человек.
Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковского, Алексинского, Щекинского, Дубенского, Ефремовского, Киреевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 7 568 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU