2020-07-13T11:17:37+03:00
Общество

В Тульской области начинают работать детские сады

Ранее дошколят принимали только дежурные группы
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В Тульской области начинают работать детские садыВ Тульской области начинают работать детские садыФото: Алексей ФОКИН
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С 13 июля детсады начинают работу в штатном режиме. Ранее малышей, которых не с кем было оставить дома, принимали только дежурные группы.

Теперь работа будет строиться в привычном режиме, но при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Сотрудники и воспитанники будут проходить через «утренний фильтр» с контролем температуры. Все помещения будут дезинфицировать, а в группах и спальнях еще и обеззараживать воздух бактерицидными облучателями. Обязательны к соблюдению также питьевой режим и режим проветривания помещений.

Кроме того, на ребенка нужно получить справки - об эпидокружении, состоянии здоровья, отсутствии энтеробиоза и отсутствии данных в реестре пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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