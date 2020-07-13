В Тульской области начинают работать детские сады

С 13 июля детсады начинают работу в штатном режиме. Ранее малышей, которых не с кем было оставить дома, принимали только дежурные группы.

Теперь работа будет строиться в привычном режиме, но при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Сотрудники и воспитанники будут проходить через «утренний фильтр» с контролем температуры. Все помещения будут дезинфицировать, а в группах и спальнях еще и обеззараживать воздух бактерицидными облучателями. Обязательны к соблюдению также питьевой режим и режим проветривания помещений.

Кроме того, на ребенка нужно получить справки - об эпидокружении, состоянии здоровья, отсутствии энтеробиоза и отсутствии данных в реестре пациентов с коронавирусом.