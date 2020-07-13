2020-07-13T11:51:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 июля 2020: число заболевших уменьшается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 13 июля, стала известна новая картина по распространению коронавируса в регионе. Пока число заболевших превышает число выздоровевших.

Статистика

Статистика

Также в регионе было установлено, что еще 68 житель Тульской области заболели коронавирусом.

При этом еще 34 человек смогли побороть болезнь и выздороветь от «ковида». Все пациенты были выписаны после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Карта распространения коронавируса

Карта распространения коронавируса

Вместе с тем, стало известно и о 3 пациентах, которые скончались от пневмонии с подтверждённым коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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