Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 июля 2020: число заболевших уменьшается

Сегодня, 13 июля, стала известна новая картина по распространению коронавируса в регионе. Пока число заболевших превышает число выздоровевших.

Статистика

Также в регионе было установлено, что еще 68 житель Тульской области заболели коронавирусом.

При этом еще 34 человек смогли побороть болезнь и выздороветь от «ковида». Все пациенты были выписаны после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Карта распространения коронавируса

Вместе с тем, стало известно и о 3 пациентах, которые скончались от пневмонии с подтверждённым коронавирусом.