Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 июля 2020: число заболевших уменьшается
Сегодня, 13 июля, стала известна новая картина по распространению коронавируса в регионе. Пока число заболевших превышает число выздоровевших.
Статистика
Также в регионе было установлено, что еще 68 житель Тульской области заболели коронавирусом.
При этом еще 34 человек смогли побороть болезнь и выздороветь от «ковида». Все пациенты были выписаны после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.
Карта распространения коронавируса
Вместе с тем, стало известно и о 3 пациентах, которые скончались от пневмонии с подтверждённым коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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