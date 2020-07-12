Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 12 июля 2020 года составило трое человек
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 12 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 12 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки было установлено, что еще трое жителей Тульской области так и не смогли победить COVID-19. От пневмонии скончались жители Узловой и Щекинского района в возрасте 53, 72 и 87 лет.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Тульской области умерло 153 человека с подтвержденным “ковидом”.
Вместе с тем, число заболевших за сутки составило 61 человек, а выздоровевших - 39.
ИСТОЧНИК KP.RU