Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 12 июля 2020 года составило трое человек

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки было установлено, что еще трое жителей Тульской области так и не смогли победить COVID-19. От пневмонии скончались жители Узловой и Щекинского района в возрасте 53, 72 и 87 лет.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Тульской области умерло 153 человека с подтвержденным “ковидом”.

Вместе с тем, число заболевших за сутки составило 61 человек, а выздоровевших - 39.