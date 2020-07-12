Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 12 июля 2020 года составило 39 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 12 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 12 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По данным на 12 июля стало известно, что за минувшие сутки в Тульской области ещё 39 человек смогли победить коронавирус. Пациентов выписали после после прихода отрицательного результата повторных анализов на коронавирус.
Всего число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Тульской области достигло отметки 6151 случаев.
Отметим, что за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 61 новых случаев заболевания “ковидом”.
ИСТОЧНИК KP.RU