Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 12 июля 2020: диагноз подтвердился у 61 человека
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 12 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 12 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие сутки в Тульской области выявили новые случаи заражения коронавирусом. Так болезнь подтвердилась еще у 61 человека. Такие данный предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе.
COVID-19 подтвердился у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Всего же с начала возникновения эпидемии коронавируса в Тульской области зафиксировано 7500 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU