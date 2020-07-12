Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 12 июля 2020: диагноз подтвердился у 61 человека

За минувшие сутки в Тульской области выявили новые случаи заражения коронавирусом. Так болезнь подтвердилась еще у 61 человека. Такие данный предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе.

COVID-19 подтвердился у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Всего же с начала возникновения эпидемии коронавируса в Тульской области зафиксировано 7500 случаев заболевания.