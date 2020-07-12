Жители южной части Тулы и улицы Металлургов снова останутся без воды

На следующей неделе в Туле ожидается массовое отключение воды. В список отключения войдет улица Металлургов и южная часть Тулы. Это будет связано с проведением плановых работ на объектах водоснабжения, которые пройдут с 14 по 16 июля. Об этом сообщает АО “Тулагорводоканал”.

Во вторник, 14 июля, с 10-00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Металлургов д.д.2а,2б,2в.

Со среды 15 июля по четверг 16 июля в городе будут проходить плановые ремонтные работы по подготовке к работе в зимних условиях 2020-2021г. на Непрейковском водозаборе.

Так с 15 июля с 08:00 до 08:00 16 июля будет пониженное давление холодной воды в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города Тулы южнее улицы Гоголевской, квартале ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя».

Совсем без воды останутся жители Косой горы, Менделеевского, Басово- Прудного, Старо- Басово, Скуратовского, д.Варваровка, п.Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.