Коронавирус в Тульской области, последние новости на 12 июля 2020: заболевших все также больше, чем выздоровевших

Сегодня, 12 июля, «Комсомолка» последние данные по распространению коронавируса в регионе. За минувшие сутки в Тульской области были зафиксированы новые случаи заболевания, выздоровления и смерти с подтверждённым COVID-19. Опираясь на данные прошедшего дня, можно сделать вывод, что пока что число заболевших превышает выздоровевших.

Так в регионе было установлено 61 новых случаев заболевания коронавирусом. Коронавирусную инфекцию подхватили жители Тулы, Алексинского, Богородицкого, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов.

последние новости о коронавирусе на 12 июля 2020

При этом за минувшие сутки был зарегистрирован 39 случаев выздоровления от «ковида». Все пациенты были выписаны после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.

последние новости о коронавирусе на 12 июля 2020

Вместе с тем, стало известно и о трех пациентах, которые скончались от пневмонии с подтвержденным COVID-19. Это были жители Узловой и Щекинского района в возрасте 53, 72 и 87 лет.