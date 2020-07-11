2020-07-11T12:38:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 11 июля 2020 года составило 37 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 11 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 11 июля 2020 года составило 37 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 11 июля 2020 года составило 37 человекФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 11 июля в Тульской области зафиксированы новые случаи выздоровления от коронавируса. Так с болезнью смогли справиться еще 41 житель региона. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19 и были выписаны. Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 6 112 человек. Вместе с тем стало известно 63 новых случаях заражения COVID-19 за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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