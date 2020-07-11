Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 11 июля 2020 года составило 5 человек
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 11 июля 2020 года
Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 11 июля 2020 года составило 5 человекФото: Алексей ФОКИН
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По данным оперштаба на 11 июля, за прошедшие сутки в Тульской области от пневмонии с подтвержденным COVID-19 скончались еще пятеро человек. Это были жители
Всего за время эпидемии коронавируса в регионе с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли 150 человек.
Вместе с тем стало известно о 63 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Есть и хорошие новости. От коронавируса смогли выздороветь еще 41 житель региона.
ИСТОЧНИК KP.RU