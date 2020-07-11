Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 11 июля 2020: диагноз подтвердился у 63 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 июля 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 11 июля 2020: диагноз подтвердился у 63 человекФото: Алексей ФОКИН
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По данным оперштаба на 11 июля, в Тульской области были зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом.Так COVID-19 подтвердился у 63 жителей региона.
Так коронавирусом заболели жители Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 7 439 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU