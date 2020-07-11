Коронавирус в Тульской области, последние новости на 11 июля 2020: вылечившихся все также меньше, чем заболевших

Сегодня, 11 июля, «Комсомолка» публикует картину по распространению коронавируса в регионе. Опираясь на данные прошедшего дня, в Тульской области были зафиксированы новые случаи заболевания, выздоровления и смерти с подтверждённым COVID-19. Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод, что пока что количество заболевших превалирует над выздоровевшими.

Так в регионе было официально зарегистрировано 64 новых случаев заболевания коронавирусом. Инфекцию подхватили жители Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Однако, есть и хорошие новости. За минувшие сутки было зарегистрировано 37 случаев выздоровления от «ковида». Все пациенты были выписаны после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Вместе с тем, стало известно и о 4 умерших людях с подтверждённым COVID-19. От пневмании скончались жители Тулы, Богородицкого и Кимовского районов в возрасте от 69 до 84 лет.