2020-07-10T17:01:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 11 июля 2020: вылечившихся все также меньше, чем заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Последние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 июля 2020 годаПоследние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 11 июля, «Комсомолка» публикует картину по распространению коронавируса в регионе. Опираясь на данные прошедшего дня, в Тульской области были зафиксированы новые случаи заболевания, выздоровления и смерти с подтверждённым COVID-19. Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод, что пока что количество заболевших превалирует над выздоровевшими.

Так в регионе было официально зарегистрировано 64 новых случаев заболевания коронавирусом. Инфекцию подхватили жители Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Однако, есть и хорошие новости. За минувшие сутки было зарегистрировано 37 случаев выздоровления от «ковида». Все пациенты были выписаны после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Вместе с тем, стало известно и о 4 умерших людях с подтверждённым COVID-19. От пневмании скончались жители Тулы, Богородицкого и Кимовского районов в возрасте от 69 до 84 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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