Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 10 июля 2020: диагноз подтвердился у 64 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 10 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 64 человек.
Заболели жители Тулы, Алексинского, Богородицкого, Щекинского, Веневского, Новомосковского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 7 376 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU