В Тульской области нашли привязанный к дереву труп: задержано трое человек

8 июля в лесном массиве неподалеку от Богородицка был найден труп. С 32-летним мужчиной расправились с особой циничностью: его обмотали вокруг дерева пищевой пленкой и оставили умирать. Бездыханное тело обнаружили только через неделю.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Трое подозреваемых уже задержаны. Их обвиняют в похищении человека, повлекшем по неосторожности его смерть. Решается вопрос о заключении мужчин под стражу.

- В рамках уголовного дела следователем проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области. - Расследование уголовного дела продолжается.