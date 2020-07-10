2020-07-10T10:05:50+03:00
Происшествия

В Тульской области нашли привязанный к дереву труп: задержано трое человек

Решается вопрос о заключении под стражу
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области нашли привязанный к дереву труп: задержано трое человек. Фото: стоп-кадр видеоВ Тульской области нашли привязанный к дереву труп: задержано трое человек. Фото: стоп-кадр видео
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8 июля в лесном массиве неподалеку от Богородицка был найден труп. С 32-летним мужчиной расправились с особой циничностью: его обмотали вокруг дерева пищевой пленкой и оставили умирать. Бездыханное тело обнаружили только через неделю.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Трое подозреваемых уже задержаны. Их обвиняют в похищении человека, повлекшем по неосторожности его смерть. Решается вопрос о заключении мужчин под стражу.

- В рамках уголовного дела следователем проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Задержаны трое привязавших труп к дереву в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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