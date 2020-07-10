Коронавирус в Тульской области, последние новости на 10 июля 2020: выздоровевшие отстают от заболевших

Сегодня, 10 июля, «Комсомолка» подводит итоги прошедшего дня по распространению коронавируса в Тульской области. Так, опираясь на данные минувших суток, в регионе были зафиксированы новые случаи заболевания, выздоровления и смерти с подтверждённым COVID-19. Итог таков, что пока что число заболевших превышает выздоровевших от коронавируса.

По данным прошлого дня, в Тульской области коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 66 жителей региона.

Помимо случаев заболевания, есть и случаи победы над «ковидом». Так от инфекции смогли вылечиться ещё 39 жителей региона, которые были выписаны после прихода отрицательных результатов на COVID-19.

Вместе с тем, стало известно и об умерших людях, с подтверждённым коронавирусом. Так ещё четыре жителя из Белева, Венева, Плавска и Киреевского района в возрасте от 48 до 90 лет скончались от пневмонии. У двух пациентов в анамнезе хронические заболевания.