2020-07-09T15:27:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 10 июля 2020: выздоровевшие отстают от заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 июля 2020 годаПоследние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 10 июля, «Комсомолка» подводит итоги прошедшего дня по распространению коронавируса в Тульской области. Так, опираясь на данные минувших суток, в регионе были зафиксированы новые случаи заболевания, выздоровления и смерти с подтверждённым COVID-19. Итог таков, что пока что число заболевших превышает выздоровевших от коронавируса.

По данным прошлого дня, в Тульской области коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 66 жителей региона.

Помимо случаев заболевания, есть и случаи победы над «ковидом». Так от инфекции смогли вылечиться ещё 39 жителей региона, которые были выписаны после прихода отрицательных результатов на COVID-19.

Вместе с тем, стало известно и об умерших людях, с подтверждённым коронавирусом. Так ещё четыре жителя из Белева, Венева, Плавска и Киреевского района в возрасте от 48 до 90 лет скончались от пневмонии. У двух пациентов в анамнезе хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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