2020-07-09T12:22:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 9 июля 2020 года составило 4 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 9 июля 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 9 июля 2020 годаМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 9 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончались 141 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая. Причина смерти - пневмония.

Скончались жители Белева, Венева, Плавска и Киреевского района в возрасте от 48 до 90 лет. У двух пациентов в анамнезе хронические заболевания.

Вместе с тем стало известно о 64 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 37 человек выздоровели от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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