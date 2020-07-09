Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 9 июля 2020 года составило 4 человека
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 9 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 9 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
За все время в Тульской области скончались 141 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая. Причина смерти - пневмония.
Скончались жители Белева, Венева, Плавска и Киреевского района в возрасте от 48 до 90 лет. У двух пациентов в анамнезе хронические заболевания.
Вместе с тем стало известно о 64 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 37 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU