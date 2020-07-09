2020-07-09T11:58:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 9 июля 2020: диагноз подтвердился у 64 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 июля 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 9 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 66 человек.

Заболели жители Тулы, Алексинского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 7 314 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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