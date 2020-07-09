Последствия ливня в Туле 8 июля 2020: самые яркие кадры с улиц города
Неделя в Туле выдалась жаркой. 7 июля так и вовсе было зафиксировано рекордное значение на столбике термометра в +32 градуса.
Фото: очевидцы
Однако жару быстро сменила непогода. Уже к вечеру 8 июля от солнца не осталось и следа. Небо заволокло темными тучами. А затем на город обрушился сильный ливень с градом и ураганным ветром.
Фото: очевидцы
Последствия стихии не заставили себя ждать. На проезжих частях в разных концах города стояла вода.
Фото: очевидцы
Перейти дорогу пешеходам и не промочить ноги по меньшей мере по щиколотки было невозможно. Колеса автомобилей увязали в воде.
Фото: очевидцы
Задача добраться домой для многих туляков стала также не из легких. Особенно это ощутили жители Зареченского округа.
Фото: очевидцы
Кажется, здесь можно было наблюдать одно из самых ярких проявлений разгула стихии.
Фото: очевидцы
Деревья буквально были выкорчеваны с корнями. Одни падали на проезжую часть, преграждая путь автомобилистам и общественному транспорту, другие тянули за собой вниз провода.
Фото: очевидцы
Результатом последнего стали массовые отключения света. По ряду адресов ветер срывал кровли зданий и гаражей.
Фото: очевидцы
Последствия стихии продолжают устранять 9 июля. Удаляют деревья и поврежденные опоры, убирают ветки, восстанавливают электроснабжение.
Фото: очевидцы
Правда, пока энергетики добрались не до всех. Например, частный сектор на М. Горького продолжает сидеть без света.
Фото: очевидцы
Фото: очевидцы
Фото: очевидцы
ИСТОЧНИК KP.RU