Последствия ливня в Туле 8 июля 2020: самые яркие кадры с улиц города

Неделя в Туле выдалась жаркой. 7 июля так и вовсе было зафиксировано рекордное значение на столбике термометра в +32 градуса.

Фото: очевидцы

Однако жару быстро сменила непогода. Уже к вечеру 8 июля от солнца не осталось и следа. Небо заволокло темными тучами. А затем на город обрушился сильный ливень с градом и ураганным ветром.

Фото: очевидцы

Последствия стихии не заставили себя ждать. На проезжих частях в разных концах города стояла вода.

Фото: очевидцы

Перейти дорогу пешеходам и не промочить ноги по меньшей мере по щиколотки было невозможно. Колеса автомобилей увязали в воде.

Фото: очевидцы

Задача добраться домой для многих туляков стала также не из легких. Особенно это ощутили жители Зареченского округа.

Фото: очевидцы

Кажется, здесь можно было наблюдать одно из самых ярких проявлений разгула стихии.

Фото: очевидцы

Деревья буквально были выкорчеваны с корнями. Одни падали на проезжую часть, преграждая путь автомобилистам и общественному транспорту, другие тянули за собой вниз провода.

Фото: очевидцы

Результатом последнего стали массовые отключения света. По ряду адресов ветер срывал кровли зданий и гаражей.

Фото: очевидцы

Последствия стихии продолжают устранять 9 июля. Удаляют деревья и поврежденные опоры, убирают ветки, восстанавливают электроснабжение.

Фото: очевидцы

Правда, пока энергетики добрались не до всех. Например, частный сектор на М. Горького продолжает сидеть без света.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы