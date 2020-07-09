В Тульской области нашли привязанное скотчем к дереву тело мужчины
Страшная находка была обнаружена 8 июля. В лесу неподалеку от Богородицка было привязано к дереву скотчем тело 32-летнего мужчины. Все признаки указывали на то, что его смерть имеет насильственный характер.
Фото: СУ СК РФ по Тульской области
На место происшествия выехала постоянно действующая следственно-оперативная группа, руководитель и следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство".
Осмотр места происшествия уже проведен, назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи устанавливают и допрашивают свидетелей ЧП. Также разыскивают преступников.
В лесном массиве Тульской области найдено тело мужчины.Видео: СУ СК РФ по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU