В Тульской области нашли привязанное скотчем к дереву тело мужчины

Страшная находка была обнаружена 8 июля. В лесу неподалеку от Богородицка было привязано к дереву скотчем тело 32-летнего мужчины. Все признаки указывали на то, что его смерть имеет насильственный характер.

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

На место происшествия выехала постоянно действующая следственно-оперативная группа, руководитель и следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Осмотр места происшествия уже проведен, назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи устанавливают и допрашивают свидетелей ЧП. Также разыскивают преступников.