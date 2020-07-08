Последствия ливня в Туле 8 июля 2020 года: оборванные провода и поваленные деревья

Вечером 8 июля стихия накрыла Тулу. Небольшой дождь в одночасье превратился в ливень с градом, который сопровождал ураганный ветер. Итогом ненастья стали поваленные деревья и порванные провода. Дома по ряду адресов остались без света.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Более того, в некоторых частях города серьезно подтопило проезжие части дорог. А на ул. Октябрьской светофорный столб оказался буквально согнут пополам.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Перейти дорогу пешеходам и не промочить ноги было попросту невозможно. Колеса автомобилей почти полностью скрывало в лужах. В частности, такую ситуацию можно было наблюдать в Заречье.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Водителям, которых непогода застала в дороге, приходилось долго плутать, чтобы найти пути объезда. Дорогу преграждали те самые упавшие деревья.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Синоптики прогнозируют сохранение такой погодной обстановки до конца суток.