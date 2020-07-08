2020-07-08T20:45:44+03:00
Общество

На Масловско-Песоченском водозаборе продолжаются плановые работы

АО «Тулагорводоканал» готовит систему городского водоснабжения к зиме
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АО «Тулагорводоканал» готовит систему городского водоснабжения к зимеАО «Тулагорводоканал» готовит систему городского водоснабжения к зимеФото: материалы пресс-служб
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От Масловско-Песоченского водозабора осуществляется водоснабжение южной части города. Сегодня здесь в связи с плановыми ремонтными работами наблюдается пониженное давление холодной воды. Специалисты АО «Тулагорводоканал» планируют их выполнить до утра 9 июля.

От Масловско-Песоченского водозабора осуществляется водоснабжение южной части города. В связи с плановыми ремонтными работами 8 июля здесь пониженное давление холодной воды Фото: материалы пресс-служб

От Масловско-Песоченского водозабора осуществляется водоснабжение южной части города. В связи с плановыми ремонтными работами 8 июля здесь пониженное давление холодной водыФото: материалы пресс-служб

Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня организована бесплатная раздача питьевой и технической воды по графику. Адреса можно посмотреть здесь.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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