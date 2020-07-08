2020-07-08T17:37:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские ТЦ открыты: вешалки магазинов с одеждой еще пустуют, но уже можно сэкономить

Тульские торговые центры распахнули двери после длительного перерыва. Они были закрыты с 28 марта в связи с ограничениями на фоне коронавируса
Мария ВЛАСОВА
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Тульские торговые центры распахнули двери после длительного перерыва.Тульские торговые центры распахнули двери после длительного перерыва.Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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Одних владельцев торговых точек известие о начале работы застало врасплох и они в спешке пополняют свой ассортимент, другие подготовились заранее и готовы удивлять соскучившихся по покупкам туляков.

Но что на деле готовы предложить магазины и стоит ли торопиться в них идти? Эти вопросы «Комсомолка» адресовала стилисту Гае Петросян.

Стала ли ценовая политика магазинов более лояльной за период ограничений? Возможно ли сэкономить на покупках?

- К сожалению, нет никаких причин, чтобы ценовая политика магазинов становилась лояльнее. Поскольку ситуация с долларом негативно влияет на рост цен. Но сейчас можно сэкономить на скидках. Сегодня я была в ведущих магазинах торгового центра, пообщалась с консультантами. Сейчас частично представлена зима, весна. Вещей из летних коллекций очень мало. В один из магазинов их привезут уже завтра. «Лето» приходит, и большую его часть сразу отправляют на sale (традиционную для июля распродажу). Получается, что «лето» сейчас можно будет купить по достаточно хорошим ценам, с наименьшими наценками. Это актуально для тех, кто собирается в отпуск, а также для тех, кто остается в Туле, но не любит online-шоппинг. Также я не раз слышала от клиентов: «Я устала. Просто хочу походить по магазинам и потрогать вещи руками и померить». Для некоторых женщин шоппинг — это определенное удовольствие. Есть еще один момент. В целом у нас очень короткое лето. Сейчас в наличии в магазинах представлены вещи из весенних коллекций и «теплая зима». Люди, которые обладают финансами, могут приобрести себе такие вещи по хорошим скидкам. Совсем скоро придет осень, и они смогут эти их носить. Например, я видела в наличии пальто, жакеты, утепленные трикотажные брюки.

Пустуют ли сейчас полки магазинов?

- В некоторых магазинах товара много. Например, в обувном. Это замечательно. У них много актуальной обуви, демисезонной, самых актуальных трендов. А вот известный сетевой магазин одежды — полупустой. При этом сегодня я в нем видела одну из самых больших очередей на примерку. Фактически ее можно было наблюдать от начала торгового зала.

Есть ли смысл тулякам сейчас отправляться в магазины или стоит пока повременить?

- Я бы порекомендовала сходить в торговые центры сейчас, посмотреть, что есть в наличии из актуального для человека и вернуться через 3-4 дня. У многих летняя коллекция придет через несколько дней. На это есть ряд причин. С одной стороны все очень долго ждали открытия ТЦ, но с другой стороны не все магазины были к этому готовы. Но в целом все очень рады, чувствуется позитив, оживление в торговом центре. Конечно, я бы еще порекомендовала подготовить шоппинг-листы, потому что в магазинах хорошие скидки и есть опасность купить то, что тебе не нужно за счет распродаж. А поскольку люди уже соскучились по магазинам, такая вероятность возрастает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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