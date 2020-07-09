2020-07-08T17:37:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 июля 2020: выздоровевшие отстают от заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 июля 2020 годаПоследние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом стала ясна картина распространения коронавируса на территории Тульской области. Так, по данным прошедшего дня в регионе были зафиксированы новые случаи заболевания, выздоровления и смерти с подтверждённым COVID-19.

С 7 по 8 июля в Тульской области коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 66 жителей региона.

Помимо заболевших в области есть и те, кто справился с болезнью. Их оказалось 39 человек, которые были выписаны после прихода отрицательных результатов на COVID-19.

Однако, есть и несчастные случаи. Ещё четыре жителя региона так и не смогли вылечиться и умерли от пневмонии с подтверждённым коронавирусом. Так в число скончавшихся вошли жители Тулы и Плавского района в возрасте от 60 до 84 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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