Дмитрий Миляев взял на контроль вопросы развития северной части Заречья

Ранее многодетная мама обратилась к Губернатору Алексею Дюмину с просьбой помочь со строительством системы водоснабжения, освещения и организации подъезда к данной площадке.

На территории семьям с тремя и более детьми выделено 425 участков для индивидуального жилищного строительства. 5 участков многодетные семьи сформировали самостоятельно. В настоящее время на площадке построено 103 жилых дома, 41 введен в эксплуатацию (из введенных в эксплуатацию домов 26 принадлежат многодетным).

В администрации города по поручению Дмитрия Миляева был разработан план по развитию северной части Заречья.

Глава администрации Тулы поручил руководителям профильных ведомств детально проработать все вопросы, взятые на контроль, и докладывать о ходе их исполненияФото: материалы пресс-служб

Для обеспечения централизованным водоснабжением на площадке запланировано строительство почти 19,5 км сетей. 5, 5 км водовода уже проложено, 10 июля планируют произвести пуск воды. Работы по строительству сетей водоснабжения продолжат в следующем году.

Вопрос организации наружного освещения активные жители площадки обсуждали с представителями территориальной администрации. Как сообщил заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству ГУ по Зареченскому территориальному округу Александр Сивунов, на данный момент определены количество и предполагаемые места расположения опор наружного освещения. Обустройство освещения данной площадки включено в программу «Большая Тула – Светлый город».

На территории семьям с тремя и более детьми выделено 425 участков для индивидуального жилищного строительстваФото: материалы пресс-служб

Рассматривается и возможность газификации площадки. Продолжается в северной части Заречья и работа по обустройству подъездных дорог. Те, что отсыпаны щебнем и являются основными транспортными артериями площадки, глава администрации города поручил до 1 сентября текущего года привести в нормативное состояние. - Необходимо проверить все пути, там, где есть колейность, произвести необходимый ремонт. Также требуется сделать водопропускные кюветы, - подчеркнул Дмитрий Миляев. – Мы должны развивать и обеспечивать инфраструктурой площадки, предоставленные многодетным семьям для жилой застройки, а также внимательно следить за состоянием объектов. Рассматривают в администрации города и вопросы транспортной доступности. Глава администрации Тулы поручил руководителям профильных ведомств детально проработать все вопросы, взятые на контроль, и докладывать о ходе их исполнения.