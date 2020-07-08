Ольга Слюсарева чествовала тульские семейные пары

В среду, 8 июля, в День семьи, любви и верности во Дворце бракосочетания состоялась торжественная регистрация брака Андрея Колыхалкина и Анны Шиманской. На церемонии присутствовали Глава города Тулы Ольга Слюсарева и заместитель главы администрации г. Тулы по социальной политике Инесса Фельдман.

Ольга Слюсарева пожелала молодоженам долгой и счастливой семейной жизни.Фото: материалы пресс-служб

Обращаясь к молодоженам, Ольга Слюсарева отметила символичность создания новой семьи в праздничный день.

– Супруги из Мурома Петр и Феврония, которых мы почитаем сегодня – покровители христианского брака. Они являются образцом семейных отношений, взаимопонимания, поддержки и преданности, – отметила мэр. – Пусть они оберегают ваш союз, а семейная жизнь будет долгой и счастливой. Желаю, чтобы ваш семейный очаг не гас, а дом наполнился детским смехом, добром и уютом.

Также слова поздравления супружеской паре адресовали Инесса Фельдман, родные и близкие молодых людей.

«Эстафету семьи» – икону Петра и Февронии – молодой паре передали супруги Пилюгины, которые в этом году отмечают серебряную свадьбу.Фото: материалы пресс-служб

По традиции, заложенной в 2008 году, «Эстафету семьи» – икону Петра и Февронии – молодой паре передали супруги Пилюгины, которые в этом году отмечают серебряную свадьбу. Слова напутствия, прозвучавшие от Валерия и Оксаны, – любить и понимать друг друга, уметь прощать и быть верными семейным традициям. В этом, считают муж и жена «со стажем», и заключается секрет счастливой совместной жизни.

От имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина молодоженам вручили «Летопись семьи».

Серебряная свадьба – опыт семейной жизни

Поздравила Ольга Слюсарева с праздником и юбиляров семейной жизни, супругов Пилюгиных, передавших эстафету семьи молодым. Валерий и Оксана Пилюгины прожили в браке 25 лет. К поздравлениям пары с серебряной свадьбой присоединились также заместитель главы администрации г. Тулы по социальной политике Инесса Фельдман, а также родные и друзья.

Танец юбиляров семейной жизни.Фото: материалы пресс-служб

– Вы прожили вместе четверть века, что, безусловно, доказывает вашу любовь и верность друг к другу, – обратилась к виновникам торжества Ольга Слюсарева. – 25-летний брак неспроста назван серебряным. Это символичное отражение бесценного опыта семейной жизни.

Валерий Пилюгин – военнослужащий, ветеран военных действий, Оксана – работник органов федеральной службы исполнения наказаний. Они воспитали двоих дочерей. Старшая пошла по стопам родителей.

– Уверена, вас объединяет не только выбор профессии, но и общие семейные ценности, – сказала градоначальник. – Пусть ваш семейный очаг согревает теплом вас и ваших детей долгие-долгие годы. Надеюсь, впереди вас ждет еще много годовщин и юбилейных дат.

Фотография на память участников торжества.Фото: материалы пресс-служб

Мэр пожелала юбилярам дальнейшей счастливой жизни в любви, гармонии и взаимопонимании.

Инесса Фельдман вручила супругам Благодарственное письмо от главы администрации города Тулы Дмитрия Миляева. Также была вручена «Летопись семьи» от имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.