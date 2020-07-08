В Туле в День семьи, любви и верности решили пожениться 20 пар

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В этот день православные почитают святых Петра и Февронию Муромских. На Руси их считали покровителями брака и многодетных семей.

Сегодня этот праздник называют русским Днем святого Валентина. Заключить брак в эту дату дату считается добрым знаком.

В Туле в День семьи, любви и верности решили узаконить отношения 20 пар. Самой юной невесте 20 лет, самому взрослому жениху 40 лет.

Несмотря на пандемию желающих вступить в брак больше, чем в прошлом году. В 2019 году в эту дату поженились 14 пар.

Отметим, что после ослабления ограничений на церемониях бракосочетания в ЗАГСе разрешено присутствие гостей и проведение фотосъемки. Однако маски, перчатки должны носить все участники церемонии. Обязательны также измерение температуры и обработка рук кожными антисептиками перед началом торжественной регистрации.