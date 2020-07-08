Волонтеры поздравили с Днем семьи, любви и верности многодетные семьи

Активисты волонтерского центра «Единой России» при поддержке депутата Государственной Думы Николая Петрунина провели благотворительные акции, в рамках которых поздравили многодетные и молодые семьи региона с Днем семьи, любви и верности.

Акция организована в рамках партийного проекта «Крепкая семья» и направлена на социальную поддержку семей с детьмиФото: материалы пресс-служб

Представители «Молодой Гвардии Единой России», входящие в состав волонтерского центра «Единой России», в среду, 8 июля, в честь праздника навестили пять многодетных семей в Новомосковске, Донском и Туле, а также вручили им сладкие подарки и наборы для детского творчества.

К акции в Новомосковске присоединился руководитель отдела региональной и технологической работы Центрального штаба МГЕР Артем Петров.

- Акция организована в рамках партийного проекта «Крепкая семья» и направлена на социальную поддержку семей с детьми, - рассказал координатор «горячей линии» волонтерского центра «Единой России», член Регионального политсовета Партии, руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии» Павел Астафьев. - Такая практическая помощь особенно важна в период пандемии коронавируса, когда многодетные, молодые семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, нуждаются в особенном внимании и заботе. С 1 июня волонтеры «Единой России» организовывают доставку канцелярских и продуктовых наборов, а также комплектов средств индивидуальной защиты тульским семьям. Помощь от представителей регионального отделения Партии получили уже более 300 семей.

Помощь от представителей регионального отделения Партии получили уже более 300 семей.Фото: материалы пресс-служб

Вчера ребята поздравили молодую семью туляков Екатерины и Дмитрия Клюкиных, у которых 7 мая родился первенец.

Активисты подарили родителям сертификат в магазин «Детский мир», букет ромашек, символизирующих семейные ценности, а также вместе с главой семейства посадили у дома саженец рябины - считается, что дерево оберегает счастье и мир в доме.

Благополучие семьи - наша главная опора

Николай Воробьев: В благополучии семьи – наша главная опора, источник вдохновения и успехов

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай ВоробьевФото: материалы пресс-служб

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев адресовал поздравление с Днем семьи, любви и верности:

Уважаемые жители Тульской области!

От имени Регионального отделения партии «Единая Россия» и от себя лично поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

У этого праздника глубокие исторические корни, он любим и почитаем среди людей всех возрастов и особенно молодежи. Неслучайно именно к этому дню молодые пары стараются приурочить свадьбу. По сложившейся традиции в этот день чествуют дружные супружеские союзы, устраивают акции поддержки молодых семей. И каждый из нас, невзирая на текущие дела и заботы, старается уделить внимание своим близким, подарить им душевное тепло и любовь, сердечно поблагодарить за понимание и заботу.

Во все времена крепкие семейные устои, уважение к институту брака, сохранение традиционных ценностей были для общества духовными основами. В благополучии семьи – наша главная опора, источник вдохновения и успехов, уверенности в завтрашнем дне. Это то, без чего нет смысла в жизни, нет будущего!

От души желаю вам добра и счастья, здоровья и процветания, согласия и мира! Пусть в каждом доме царят радость и благополучие!

Семья - источник любви и добра

Николай Петрунин: Для каждого человека семья - источник любви, добра, уважения и заботы

Депутат Государственной Думы от Тульской области, член фракции «Единая Россия» Николай ПетрунинФото: материалы пресс-служб

Депутат Государственной Думы от Тульской области, член фракции «Единая Россия» Николай Петрунин поздравил жителей Тульской области со Всероссийским Днем семьи, любви и верности:

- Семья - это основа сильного государства. Она укрепляет связь поколений, является хранительницей национальных, духовных и культурных традиций и ценностей.

Для каждого человека семья - источник любви, добра, уважения и заботы друг о друге, источник счастья, а в счастливых семьях растут счастливые дети, - здоровые, целеустремленные, уверенные в себе и в будущем.

На формирование крепких устоев семьи направлена государственная политика поддержки и укрепления этого института, закрепленная в Конституции.

Особых слов благодарности в этот день заслуживают многодетные и приемные семьи. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд!

Желаю всем жителям Тульской области семейного согласия, благополучия и удачи во всех делах! Пусть в ваших семьях всегда царят покой, уважение друг к другу и взаимопонимание!