Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 8 июля 2020 года составило 4 человека

За все время в Тульской области скончались 137 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая. Причина смерти - пневмония.

Скончались жители Тулы и Плавского района в возрасте от 60 до 84 лет.

Вместе с тем стало известно о 66 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 39 человек выздоровели от COVID-19.