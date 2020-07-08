Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 8 июля 2020 года составило 4 человека
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 8 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 8 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
За все время в Тульской области скончались 137 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая. Причина смерти - пневмония.
Скончались жители Тулы и Плавского района в возрасте от 60 до 84 лет.
Вместе с тем стало известно о 66 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 39 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU