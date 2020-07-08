Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 8 июля 2020: диагноз подтвердился у 66 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 8 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 66 человек.
Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковского, Щекинского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Тепло-Огаревского, Узловского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 7 248 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU