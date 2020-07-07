2020-07-07T23:09:44+03:00
Спорт

2:4 или домашний позор тульского "Арсенала"

Аномальная жара и не менее жаркое положение обеих команд в турнирной таблице сулил болельщикам 27 тура настоящую битву в Туле
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ПФК "Арсенал"ПФК "Арсенал"Фото: материалы пресс-служб
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"Крылья Советов" с новым тренером показывали в последних турах достаточно содержательный футбол, чего нельзя сказать о тульском "Арсенале". В актив которого можно было занести только 3 очка в последнем матче с "Динамо", добытых в последних 6 играх. Но результат игры с "Динамо" больше напоминал чудо, чем закономерность.

Свисток и противостояние началось. И как началось. 8-я минута встречи заставила тульских болельщиков уверовать в предстоящее чудо. Денисов пробивает и "Арсенал" выходит вперед 1:0. Ликование трибун и гул болельщиков казалось сейчас понесут "Арсенал" только вперед и только к победе!

НО... у "Крыльев" были свои аргументы и они были весомые. Сначала Лысцов на 38-й, Попович на 57-й, Глушенко на 62-й и Радоньич на 69-й просто уничтожили "Арсенал" на поле. Самарцы превзошли туляков по всем показателям. Заставив болельщиков последние 20 минут больше рассуждать о возможных стыковых играх и сохранении прописки в "Премьер Лиги". Даже гол Луценко на 79-й минуте (14-й гол в сезоне и 9-й головой) уже не смог заставить трибуны поверить в команду. Слишком больший кредит доверия уже был выдан команде.

В сухом остатке 31 очко после 27 туров, пока 10 место в турнирной таблице, 1 очко отделяет "Арсенал"от стыковых игр и принципиальнейший матч с "Тамбовым", который состоится в Туле 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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