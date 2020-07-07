В Тульской области открывают ТЦ
Соответствующие изменения отражены в Указе губернатора
В Тульской области открывают ТЦФото: Алексей ФОКИН
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Долгожданная новость для туляков - в регионе открываются торговые центры и другие объекты розничной торговли.
При этом их площадь уже не учитывается.
Ранее разрешено было работать только магазинам и торговым центрам площадью до 800 кв метров. Свыше - только на доставку и самовывоз.
А вот работа общепита, включая зоны фуд-кортов пока приостановлена. Запрет действует до 13 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU