В Тульской области открывают ТЦ

Долгожданная новость для туляков - в регионе открываются торговые центры и другие объекты розничной торговли.

При этом их площадь уже не учитывается.

Ранее разрешено было работать только магазинам и торговым центрам площадью до 800 кв метров. Свыше - только на доставку и самовывоз.

А вот работа общепита, включая зоны фуд-кортов пока приостановлена. Запрет действует до 13 июля.