2020-07-07T16:24:12+03:00
Общество

8 июля в южной части Тулы не будет холодной воды

Тулякам будут раздавать бесплатную питьевую и техническую воду
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
8 июля в южной части Тулы не будет холодной воды8 июля в южной части Тулы не будет холодной водыФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 июля, многие жители южной части города останутся без холодной воды, либо же с её низким напором. Такой «водное неудобство» будет дляться для туляков в течение суток — с 9:00 8 июля по 09:00 9 июля. Причиной исчезновения воды служат очередные работы на Масловско - Песоченского водозаборе.

Так, в указанное время будет наблюдаться пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов. Также, южнее улицы Гоголевской, в квартале ограниченном улицами: пр. ЛенинаСтаниславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», в п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

Совсем воду отключат в следующих посёлках: Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, воинском городке Берники, д.Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово.

В связи с этим для жителей города будет организована раздача питьевой и технической воды. Адреса раздачи можно посмотреть на официальном сайте администрации Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
В Туле злоумышленники обворовали дом, предназначенный для расселения
В Туле 8 июля запретят парковку на пл. Победы
В тульском Скуратово водитель иномарки сбила 13-летнюю велосипедистку
В Туле 7 и 11 июля ограничат движение всех видов транспорта
ДТП на улице Маршала Жукова в Туле: у пострадавшего мотоциклиста не было прав
8 июля южная часть Тулы останется без воды
Госавтоинспекция предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки из-за жары
В южной части Тулы 8 июля на сутки будет ограничена подача холодной воды
Приложение для оплаты парковки в Туле перестанет работать 20 июля
Туляк стал жертвой мошенников на сайте бесплатных объявлений
«Цифровой рецепт восстановления экономики»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-форум
В Тульской области 54-летний хулиган сжег в поле 6 тюков сена
В Тульской области сотрудники ДПС помогли доставить раненого ребенка до больницы
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
В Тульской области 7 июля стал самым жарким днем месяца
7 июля в центре Тулы будет запрещена продажа алкоголя
В Ясногорске без воды оставались 2 100 домов
Погода в Туле 7 июля: переменная облачность и +31 градус