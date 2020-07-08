8 июля в южной части Тулы не будет холодной воды

Сегодня, 8 июля, многие жители южной части города останутся без холодной воды, либо же с её низким напором. Такой «водное неудобство» будет дляться для туляков в течение суток — с 9:00 8 июля по 09:00 9 июля. Причиной исчезновения воды служат очередные работы на Масловско - Песоченского водозаборе.

Так, в указанное время будет наблюдаться пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов. Также, южнее улицы Гоголевской, в квартале ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», в п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

Совсем воду отключат в следующих посёлках: Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, воинском городке Берники, д.Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово.

В связи с этим для жителей города будет организована раздача питьевой и технической воды. Адреса раздачи можно посмотреть на официальном сайте администрации Тулы.