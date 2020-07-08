2020-07-07T16:16:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 8 июля 2020: заболевших снова больше, чем выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом предоставил новые данные по поводу эпидобстановке в Тульской области. Так, основываясь на данных прошедшего дня, в регионе количество заболевших коронавирусом пока что превышает число выздоровевших людей.

Так, в Тульской области было зарегистрировано 67 новых случаев заражения COVID-19. Инфекция подтвердилась у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

Однако есть и хорошие новости. По данным прошедшего дня, стало известно о том, что еще 36 жителей Тульской области одержали победу над коронавирусом.

Вместе с тем есть и данные о летальных исходах, с подтверждённым коронавирусом. Не справились с болезнью четверо жителей из Тулы, Узловой, Киреевского района и Московской области в возрасте от 54 до 89 лет. Есть данные, что 82-летний житель столичного региона, находясь на территории Тульской области, обратился за медпомощью. У мужчины был подтверждён COVID-19. Однако, после продолжительного лечения на фоне хронических заболеваний пациент все же скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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