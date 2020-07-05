В поселке Арсеньево открыт переформатированный офис Сбербанка

Клиенты Тульского отделения Сбербанка в комфортных и современных условиях могут воспользоваться всем спектром услуг, включая кредиты, депозиты, банковские карты, обмен валюты и денежные переводы.

В офисе 8604/277, расположенном в п. Арсеньево на ул. Бандикова, 77, был выполнен капитальный ремонт, проведено разделение на зону транзакций и зону продаж, обустроена зона ожидания, установлено современное оборудование в Зоне24, позволяющей в любое время суток оплачивать квитанции и совершать платежи.

В открытии офиса приняли участие управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк С. В. Ющенко, глава администрации МО Арсеньевский район Михаил Трифанов, руководитель подрядной организации ООО СГ «Авеста» Игорь Петров, руководитель офиса Наталья Борисова.

Сергей Васильевич Ющенко поздравил коллег с открытием и пожелал нового качества обслуживания в новом помещении.

- Проведенный ремонт - это один из этапов масштабной программы переформатирования филиальной сети банка, реализуемой в соответствии со Стратегией развития Сбербанка. Наша задача – предоставлять всем клиентам равные возможности для получения качественных услуг в комфортных современных условиях, - отметил Сергей Ющенко.

Глава администрации МО Арсеньевский район Михаил Трифанов поделился впечатлениями:

- От лица арсеньевцев и от себя лично хочу поблагодарить коллектив за качественную, добросовестную работу. И я уверен, что в обновленном офисе нашим жителям будет удобно и комфортно, они будут обслуживаться по самым высоким банковским стандартам с использованием современных технологий.

Наталья Борисова выразила благодарность за проделанную работу директору подрядной организации «Авеста» Игорю Петрову и пообещала, что в новом интерьере коллектив будет продолжать так же продуктивно трудиться на благо арсеньевцев.