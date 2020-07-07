2020-07-07T21:15:01+03:00
Общество

Николай Воробьев: Тема защиты трудовых прав приобретает особую значимость

С 29 июня по 3 июля в Тульской области прошла Неделя тематических онлайн-приемов граждан по вопросам занятости
Поделиться:
Николай Воробьев: Тема защиты трудовых прав приобретает особую значимостьНиколай Воробьев: Тема защиты трудовых прав приобретает особую значимость
Изменить размер текста:

Вопросы и обращения, связанные с работой в удаленном режиме, обсуждались в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», в 26 местных общественных приемных, а также на дополнительных площадках.

– Эта тема сегодня приобретает особую социальную значимость, – отметил Секретарь Регионального отделения Партии, первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. – На федеральном уровне «Единая Россия» инициировала законопроект, регулирующий дистанционную занятость, на партийных площадках он обсуждается по всей стране с участием экспертов, политиков, бизнесменов, общественников. И, безусловно, учитываются мнения самих работников, в том числе, благодаря «обратной связи» через партийные приемные. В Тульской области за неделю проведено 9 тематических приемов с участием депутатов разного уровня, рассмотрено более 40 обращений, связанных с самыми разными вопросами.

С 29 июня по 3 июля в Тульской области прошла Неделя тематических онлайн-приемов граждан по вопросам занятости Фото: материалы пресс-служб

С 29 июня по 3 июля в Тульской области прошла Неделя тематических онлайн-приемов граждан по вопросам занятостиФото: материалы пресс-служб

Николай Воробьев также отметил, что защита трудовых прав граждан закреплена в обновленной Конституции РФ. В частности, установлено, что размер оплаты труда должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Важным также является курс на поддержку принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений.

В ходе приема на имя депутата Госдумы от Тульской области Николая Петрунина поступили вопросы о выплатах по больничному листу людям старше 65 лет. Заявители интересовались, будет ли возможность устроиться на удаленную работу через Центры занятости населения, а также по поводу возможности работать по совместительству в удаленном режиме.

Депутат Госдумы от Тульской области Николай Петрунин Фото: материалы пресс-служб

Депутат Госдумы от Тульской области Николай ПетрунинФото: материалы пресс-служб

– Работа на дому через интернет популярна уже несколько лет. В числе «плюсов» «удаленки» – отсутствие возрастных рамок, что особенно важно для людей предпенсионного и пенсионного возрастов, возможность дополнительного заработка людям с ограниченными возможностями здоровья, мамам с маленькими детьми и большому числу граждан других категорий. И это, безусловно, хорошо. Но, как показывает практика, слабым звеном в организации удаленной трудовой деятельности является соблюдение трудовых прав работников. Поэтому предлагаемые «Единой Россией» поправки в Трудовой кодекс должны быть изучены и продуманы, рассчитаны не только на текущий момент, но и на перспективу, - подчеркнул Николай Петрунин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Туле злоумышленники обворовали дом, предназначенный для расселения
В Туле 8 июля запретят парковку на пл. Победы
В тульском Скуратово водитель иномарки сбила 13-летнюю велосипедистку
В Туле 7 и 11 июля ограничат движение всех видов транспорта
ДТП на улице Маршала Жукова в Туле: у пострадавшего мотоциклиста не было прав
8 июля южная часть Тулы останется без воды
Госавтоинспекция предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки из-за жары
В южной части Тулы 8 июля на сутки будет ограничена подача холодной воды
Приложение для оплаты парковки в Туле перестанет работать 20 июля
Туляк стал жертвой мошенников на сайте бесплатных объявлений
«Цифровой рецепт восстановления экономики»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-форум
В Тульской области 54-летний хулиган сжег в поле 6 тюков сена
В Тульской области сотрудники ДПС помогли доставить раненого ребенка до больницы
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
В Тульской области 7 июля стал самым жарким днем месяца
7 июля в центре Тулы будет запрещена продажа алкоголя
В Ясногорске без воды оставались 2 100 домов
Погода в Туле 7 июля: переменная облачность и +31 градус