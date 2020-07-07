На Новомосковском «Азоте» реализован проект по обеспечению цехов чистой питьевой водой

Так, впервые за 87-летнюю историю предприятия из кранов административных здании пойдет очищенная вода.

АО «НАК «Азот» является одним из стареи ших химических предприятии страны. Завод пущен в строи в 1933 году. С тех време н в административных помещениях использовалась вода технического назначения.

Старые водопроводные коммуникации требовали замены, а это оказалось сложнои и длительнои работои , затянувшеи ся на годы.

Новомосковский «Азот» заботится о персонале, постоянно улучшая качество и безопасность условий труда работниковФото: материалы пресс-служб

С целью обеспечения цехов АО «НАК «Азот» питьевои и хозбытовои водои был реализован инвестиционныи проект по созданию установки доочистки воды, добываемои на подземном водозаборе Новомосковского «Азота».

Артезианская вода проходит несколько стадии очистки. На первом этапе вода поступает в систему автоматических фильтров механическои очистки и обезжелезивания, которые позволяют снизить общее содержание железа, мутность, устранить взвешенные частицы. После фильтров вода поступает на установку обратного осмоса, где происходит ее обессоливание. Последнеи стадиеи очистки является обеззараживание, которое происходит с помощью ультрафиолетовых волн.

Производительность установки составляет – не менее 3600 м3/сут питьевои воды. Итогом реализации проекта станет бесперебои ное обеспечение всех работников предприятия качественнои чистои водои .